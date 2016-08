1 Comentário

Pronto, agora pode nascer… A mamãe Rosana estava com pressa de fazer as fotos da gestação logo, pois a qualquer momento o bebe poderia nascer. E as fotos ficaram lindas, casal maravilhoso, cheio de energia positiva, o papai então nem se fala…estão todos de parabéns, que Deus continue abençoando e que o bebe chegue cheio de saúde para alegrar a casa!!!